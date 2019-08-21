Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangını
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Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangını

55 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangını, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere müdahale etmek için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çorlu- Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan Karatepe mevkiindeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 22.45 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında, alevle kısa sürede tüm tesisleri sardı. Metrelerce yükselen alevler, kilometrelerce uzaktan da görüldü. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye hareket etti. Yangına müdahale eden Çorlu itfaiye ekiplerininin yetersiz kalması üzerine Tekirdağ merkez ve ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
İtfaiye ekipleri, sık sık patlama seslerinin geldiği fabrikadaki alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.


Tekirdağ, İtfaiye, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:51 Kaynak: DHA
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