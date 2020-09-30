Tekirdağ'da Gezici Kütüphane EBA için yollarda - Son Dakika

Tekirdağ'da Gezici Kütüphane EBA için yollarda

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halk Kütüphanesi bünyesinde Gezici Kütüphane hizmeti veren otobüs EBA için köy yollarında.

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim çalışmalarının daha verimli yürütülmesi maksadıyla, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde bulunan İl Halk Kütüphanesinin Gezici Kütüphane Otobüsü Eğitim Bilişim Ağında köy çocuklarına kolaylık sağlamak için yollara düştü. Gezici Kütüphane Otobüsü sayesinde köyde yaşayan öğrenciler, EBA'dan derslerine daha kolaylıkla erişim sağlayabilecek. Gezici kütüphane EBA hizmetinin yanı sıra kütüphane hizmetini de vermeye devam edecek.

Hem EBA'ya destek hem de kitap okutacak

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu gezici araçla ilgili yaptığı açıklamada, "Son dönemde dünyayı etkisi alan korona virüs nedeniyle eğitim ve öğretim sektöründe uzaktan erişimi sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığınca kullanılan programa destek amacıyla gezici kütüphane otobüsümüzü verdik. Otobüsümüz hem EBA'ya destek olacak hem de içerisinde bizim görevlendirdiğimiz 2 tane personelle beraber kırsal alanlarda kahvehanelerde dahil olmak üzere oralarda öğrencilere ve diğer vatandaşlara da kitap sunmak açısından da faydalı olacak diye düşünüyorum. Bu araç daha önce kütüphanesi olmayan kırsal kesimlerdeki köylere gidip öğrencilere hizmet veriyordu. Aşağı yukarı otobüsümüzde 3 bin 400 kitabımız bulunuyor" diye konuştu.