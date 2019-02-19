Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kan ve Kök Hücre Bağışına Yoğun İlgi

Tekirdağ'da Kan ve Kök Hücre Bağışına Yoğun İlgi

22 dakika önce

Tekirdağ'da kan ve kök hücre bağışına yoğun ilgiTekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi'nin birlikte organize ettiği 'öne çık, hayat kurtar' başlıklı kan ve kök hücre bağış kampanyasına belediye personeli ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Tekirdağ'da kan ve kök hücre bağışına yoğun ilgi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi'nin birlikte organize ettiği 'öne çık, hayat kurtar' başlıklı kan ve kök hücre bağış kampanyasına belediye personeli ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Tekirdağ Büyükşehir belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Kızılay'ın Lösemili hastalara destek olmak için ortaklaşa düzenlediği 'öne çık, hayat kurtar? kan ve kök hücre bağış kampanyası belediye binasının yanında oluşturulan seyyar çadır ve kan bağışı otobüsünde başladı. Kampanyaya yoğun başvuru olması memnuniyetle karşılandı.

Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi Başkanı Hamiyet Çizen, Başvurular gayet iyi oluyor. Yoğun ilgiden mutlu olduk. Bugünkü organizasyon özellikle kan ve kök hücre bağışlarının yaygınlaştırılması adına önemli bir çalışma gerçekleşecek. Katılım oldukça yoğun ve bu yoğunluğunda akşama kadar daha da artacağını düşünüyoruz. Akşam çıkacak sonuçları, kaç ünite kan ve kök hücre bağışlanmış. Bunu da sizlerle paylaşacağız dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:23 Kaynak: DHA

Türk Kızılayı, Tekirdağ, Güncel
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