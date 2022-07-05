Tekirdağ'da kaza sonrası sinirler gerildi, trafik polisi araya girdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da kaza sonrası sinirler gerildi, trafik polisi araya girdi

05.07.2022 00:57
Tekirdağ'da kaza sonrası sinirler gerildi, trafik polisi araya girdi

Tekirdağ'da motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası küçük çaplı tartışma yaşanırken, yoldan geçerken olayla ilgisi bulunmadığı halde tartışmaya giren bir vatandaş gergin anlara neden oldu.

Kaza, Çorlu ilçesinin Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Ruşenler Sokak ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosikletin yol ayrımında çarpıştığı kazada motosikletteki yolcu yaralandı.

Trafik polisi araya girdi

Kazaya karışan otomobil sürücüsünün aracını uzaklaştırdığı gerekçesiyle olay yerinde kısa süreli küçük çaplı tartışma yaşandı. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaşın da tartışmaya katılması üzerine yaşanan gerginlik trafik polisinin araya girmesiyle son buldu. - TEKİRDAĞ

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Son dakika 3. sayfa: Çocukların kavgasına aileler karıştı: 3 yaralı Son dakika 3. sayfa: Çocukların kavgasına aileler karıştı: 3 yaralı Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa
Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da kaza sonrası sinirler gerildi, trafik polisi araya girdi - Son Dakika

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