Son dakika haber | Kazak Gölü ve İkiz Göller misafirlerini ağırlamaya başladı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kazak Gölü ve İkiz Göller misafirlerini ağırlamaya başladı

14.05.2022 11:35

Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Kazak Gölü ve İkiz Göller, havanın ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Kazak Gölü ve İkiz Göller, havanın ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana gelenler, gölün kıyısında yürüyüş ve piknik yapma imkanı buluyor.

Bölgeyi bugünlerde ziyaret edenleri, yolun kenarlarını kaplayan gelincikler karşılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının ardından insanların doğaya daha fazla yönelmeye başladığını söyledi.

Kazak Gölü ve İkiz Göller'in doğa harikası yerlerden olduğunu anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu bölge İstanbul'un hemen yanı başında olduğu için daha çok ilgi görüyor. Kumbağ, Şarköy, Saray ilçesindeki Kanara Kanyonu, Kastro, Bahçeköy, Kazak Gölü ve İkiz Göller gibi yerler sayesinde Tekirdağ cazibe merkezi haline geldi. İkiz Göller doğa yürüyüşlerinin ve piknik etkinliklerinin en gözde yerlerinden. Kamp ve karavan turizmi için de elverişli olan İkiz Göller, yakın zamanda daha farklı turizm alanları ile adından söz ettirecektir."

Son dakika haber | Kazak Gölü ve İkiz Göller misafirlerini ağırlamaya başladı
Son dakika haber | Kazak Gölü ve İkiz Göller misafirlerini ağırlamaya başladı
Son dakika haber | Kazak Gölü ve İkiz Göller misafirlerini ağırlamaya başladı
Son dakika haber | Kazak Gölü ve İkiz Göller misafirlerini ağırlamaya başladı
Son dakika haber | Kazak Gölü ve İkiz Göller misafirlerini ağırlamaya başladı
Son dakika haber | Kazak Gölü ve İkiz Göller misafirlerini ağırlamaya başladı
Son dakika haber | Kazak Gölü ve İkiz Göller misafirlerini ağırlamaya başladı
Son dakika haber | Kazak Gölü ve İkiz Göller misafirlerini ağırlamaya başladı
Son dakika haber | Kazak Gölü ve İkiz Göller misafirlerini ağırlamaya başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kazak Gölü ve İkiz Göller misafirlerini ağırlamaya başladı - Son Dakika


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