Tekirdağ'da konteynerler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan cadde ve sokak dezenfeksiyonları ile Korona virüsü salgını mücadelesini sürdürürken, diğer yandan çöp konteynerleri ve geri dönüşüm kumbaralarını da düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Hem merkez hem de kırsal mahallelerde titizlikle yürütülen konteyner dezenfeksiyon çalışmaları sayesinde virüsün yuvalanabileceği yerlerden biri olan çöp konteynerleri arındırılarak salgının yayılma hızı yavaşlatılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin her yerini belirli aralıklarla dolaşarak konteynerleri tek tek dezenfekte ediyor.

Son olarak Banarlı Mahallesi'nde bulunan tüm çöp ve geri dönüşüm konteynerleri ilaçlanarak arındırıldı. Merkez'de ise 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar ile Uğur Mumcu, Tarık Buğra, Can Paşa ve Sanayi Caddesi, Şehit İbrahim Eti, Orhan Veli Kanık, Şehit Hüseyin Dursun, Zeki Müren, Mehmet İlhan, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Doruk, Yekta Kara, Ebru, Sedef ve Kimyon Sokaklar üzerindeki konteynerler dezenfekte edildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dezenfeksiyon çalışmalarının hem çöp ve geri dönüşüm konteynerleri hem de cadde ve sokaklarda belirli bir program dahilinde yürütüldüğü, çalışmaların salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar aralıksız ve tavizsiz sürdürüleceği belirtildi. - TEKİRDAĞ