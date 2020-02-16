Tekirdağ'da "Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi" paneli düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Konferans Salonunda düzenlenen panel Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Çakal'ın eğitim alanında verdiği sunumla başladı.

Panelde konuşan TNKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, eğitimin ve bilginin önemine işaret etti.

Yabancı dilin mutlaka geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Toplumların gücü eğitimli bireylerle ölçülüyor. Bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Müfredatımız çok uygun hale getirildi. İlerisini düşünüyorsanız mutlaka yabancı dilinizi geliştirin. Artık ofis programlarından ziyade kodlama, yazılım öğrenmeniz gerekiyor. Kendinizi bir konuda geliştirerek en iyisi olmanız gerekiyor. Mevlana'nın söylediği gibi 'Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerek' Öğretmenlerinizin sizlere sunulan fırsatların kıymetini bilin. Vatanımıza, milletimize faydalı evlatlar olun."

Panele Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Basri Kuzu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.