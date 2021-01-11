Tekirdağ'da şaşkınlık veren ikiz kuzular...Biri tüysüz ve yüz kısmı gelişmeden doğdu - Son Dakika

Tekirdağ'da şaşkınlık veren ikiz kuzular...Biri tüysüz ve yüz kısmı gelişmeden doğdu

11.01.2021 01:08

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde ikiz doğan kuzulardan bir tanesinin yüzünün olmaması şaşkınlığa neden oldu.

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde ikiz doğan kuzulardan bir tanesinin yüzünün olmaması şaşkınlığa neden oldu. Yüzü gelişemeden doğan kuzu yarım saat yaşayabildi.

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ Şarköy İlçesi Şenköy Mahallesinde 20 koyun sahibi Adnan Elma'ya ait bir koyun, bulunduğu ahırda ikiz kuzu dünyaya getirdi. Hayvancılık işleriyle uğraşan 48 yaşındaki Adnan Elma, kendisine ait ahıra gidip, ikiz doğan kuzulara bakınca hayretler içerisinde kaldı. İkiz doğan kuzulardan bir tanesinin yüzünün olmaması şaşkınlığa neden oldu. Yüzü gelişmeden doğan kuzu yarım saatten fazla yaşayamadı.

Bu tarz doğumların yaşam ihtimali düşük

Bunun üzerine ahıra gelen Veteriner Hekim Onur Kemer, "Bu tür rahatsızlıklar hayvanların gebelik sırasında kullanılan ilaçlar, gebelik sırasında beslenme bu tarz anormalliklerle karşılaşmayı ortaya çıkarır. Genetik faktörler en önemlisidir. Çevresel faktörler beslenme doğum sırasında kullanılan ilaçlar, anne karındaki yavruya bu tarz doğumsal defekt oluşmasına sebebiyetler verebiliyor. Koyunlarda sıklıkla karşılaşılıyor" diyerek bu tip doğan canlılarda yaşama ihtimali olmadığını dile getirdi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da şaşkınlık veren ikiz kuzular...Biri tüysüz ve yüz kısmı gelişmeden doğdu
Tekirdağ'da şaşkınlık veren ikiz kuzular...Biri tüysüz ve yüz kısmı gelişmeden doğdu
Tekirdağ'da şaşkınlık veren ikiz kuzular...Biri tüysüz ve yüz kısmı gelişmeden doğdu
Tekirdağ'da şaşkınlık veren ikiz kuzular...Biri tüysüz ve yüz kısmı gelişmeden doğdu

Tekirdağ, Gebelik, Şenköy, Şarköy, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tekirdağ'da şaşkınlık veren ikiz kuzular...Biri tüysüz ve yüz kısmı gelişmeden doğdu - Son Dakika


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