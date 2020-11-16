Son dakika haberleri! Tekirdağ'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü

16.11.2020 15:06

Son dakika haberler: - Tekirdağ'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sokakta yürüyen 34 yaşındaki Yakup Yüksel, silahlı saldırıya uğradı.

- Tekirdağ'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sokakta yürüyen 34 yaşındaki Yakup Yüksel, silahlı saldırıya uğradı. Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen 34 yaşındaki Yakup Yüksel, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna dört kurşun isabet eden Yüksel olayda ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Yüksel'i Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayatını kaybetti

Yüksel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

2 kişi tutuklandı, 1 firar

Soruşturma neticesinde olayla ilgili Nihat T., Saniye T., Mehmet M. ve M.M. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen Nihat T. ve M.M., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Saniye T. ve Mehmet M. tutuklandı. Olayla ilgili olduğu iddia edilen Enis M. adlı bir şahsın ise firar olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Cumhuriyet Mahallesi, Tekirdağ, Yakamoz, Kapaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Tekirdağ'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika


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