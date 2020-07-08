Tekirdağ'da sokak düğünleri 4 saat ile sınırlandırıldı - Son Dakika

Tekirdağ Valiliği, sokak düğünlerinin 4 saat ile sınırlandırıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, yeni kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı, iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlendiği belirtildi.

Bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı kaydedilerek, sokak düğünlerinin 4 saat ile sınırlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı görülmektedir.Gelin alaylarının saat 12.00'de başlayıp akşam 16.00'da sona ermesi. Sünnet düğün alaylarının saat 16.00'da başlayıp akşam 19.00'da sona ermesi. Sokak düğünlerinin akşam 20.00'de başlayıp gece 24.00'de sona ermesi kararlaştırılmıştır."