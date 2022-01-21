Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı ile 30 bin avro almak isteyen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan zanlı tutuklandı.

100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan bir kişiyi telefonla arayıp kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheli, bu kişinin bankadaki 30 bin avrosunu çekerek kendisine vermesini istedi.

Dolandırılmak istendiğini anlayan kişi, polise başvurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonda zanlı A.O, buluştuğu kişinin dövizlerini alırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.