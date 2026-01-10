Tekirdağ'da Teyze Cinayeti - Son Dakika
Tekirdağ'da Teyze Cinayeti

10.01.2026 16:39
Binnaz Eriş, yeğeni İ.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü, cesedi yandı.

TEKİRDAĞ'da yanan evde bıçaklanmış halde cesedi bulunan Binnaz Eriş'in (70), yeğeni İ.Ç. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Suçunu kabul eden İ.Ç. ve eşi C.Ç. gözaltına alınırken, CHP'li Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi de olan Binnaz Eriş toprağa verildi. Teyzesini öldürüp, altın ve paralarını çalan İ.Ç.'nin daha sonra tekrar eve dönüp, cesedin üzerine kolonya döküp, ateşe verdiği de tespit edildi.

Olay, dün Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki daireden duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binnaz Eriş'in yalnız yaşadığı eve gelen ekipler, kilitli olan kapıyı kırıp, içeriye girerek alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye erleri, dairede yaptığı aramada Binnaz Eriş'in kanlar içinde cansız bedenini buldu. Eriş'in yapılan detaylı kontrolünden boğaz ve karın bölgesinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Eriş'in cansız bedeni, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BOĞAZINI KESMİŞ

CHP'li Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olan Binnaz Eriş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Polis, bölgedeki tüm güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Cinayet şüphelisi olarak Binnaz Eriş'in kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde; cinayeti kabul eden İ.Ç.'nin dün sabah saatlerinde evine gittiği teyzesi Binnaz Eriş'i boğazını kesip, karnından bıçaklayarak öldürdüğü, evdeki altın, paralar ile Eriş'in cep telefonunu alıp çıktığı belirtildi. İ.Ç.'nin yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve bir miktar parayı evine götürüp sakladığı, daha sonra çocuğunu da okuldan almaya gittiği ve bu sırada da cep telefonunu Hükümet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önündeki çöp konteyneri yakınına attığı tespit edildi.

EVE GELİP AĞLADI

İ.Ç.'nin daha sonra yeniden Binnaz Eriş'in evine giderek cansız bedeninin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği ve evdeki yangının da bu yüzden çıktığı belirtildi. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tekrar olay yerine gelen İ.Ç.'nin yakınları ile birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi. Cinayet şüphelisi İ.Ç. ile eşi C.Ç.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Binnaz Eriş için bugün öğle namazının ardından Orta Cami'de cenaze namazı kılındı. Namaza AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP milletvekilleri İlhami Özcan Aygün, Nurten Yontar ve Cem Avşar, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz öncesinde taziyeleri kabul eden Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Eriş'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Binnaz Eriş, namazın ardından Eskişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA

