Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:36 Kaynak: AA
'ın Saray
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Erol Aslan
yönetimindeki 59 TH 108 plakalı hafif ticari araç, Kapaklı-Saray kara yolu Büyükyoncalı
mevkisinde Ersoy Balcı
idaresindeki 59 AV 233 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsü Erol Aslan ile yanındaki Yusuf ve Osman Aslan
yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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