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Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erol Aslan yönetimindeki 59 TH 108 plakalı hafif ticari araç, Kapaklı-Saray kara yolu Büyükyoncalı mevkisinde Ersoy Balcı idaresindeki 59 AV 233 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsü Erol Aslan ile yanındaki Yusuf ve Osman Aslan yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:36 Kaynak: AA
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