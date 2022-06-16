Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

16.06.2022 11:42
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 220 uyuşturucu hap, 3 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 730 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A, A.A, E.K, A.E, R.B. ve M.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Çorlu'da kaza: 2 yaralı Çorlu'da kaza: 2 yaralı Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı
Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

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