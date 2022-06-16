Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 220 uyuşturucu hap, 3 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 730 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

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