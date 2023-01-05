Ürünlerin üzerinde fare gezdi! İş yeri sahibinin açıklaması ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Ürünlerin üzerinde fare gezdi! İş yeri sahibinin açıklaması ağızları açık bıraktı

05.01.2023 19:22

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde unlu mamullerin satıldığı bir iş yerinde yiyeceklerin üzerinde gezinen fare görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra mühürlenen iş yerine para cezası kesildi. İş yeri yetkilisi Mehmet Arıcı hijyen konusunda hiçbir eksiğinin olmadığını savunarak, "Müşterilerimiz içini ferah tutsun. Fare, imha ettiğimiz poğaçalar hariç hiçbir gıda ürünü ile temas etmedi." dedi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Öztrak Caddesi'nde gece yürüyen bir kişi, unlu mamullerin satıldığı iş yerinin önünden geçerken vitrindeki yiyeceklerin üzerinde fare gezdiğini fark etti. Bu kişinin olayı cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde denetim yaptı.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Zabıta ekipleri iş yeri hakkında hijyen ve gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle tutanak tuttu ve 1295 lira idari para cezası yazdı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de hijyen denetimi yaptıkları iş yerine 46 bin 159 lira idari para cezası verdi, ayrıca iş yerinin faaliyetleri geçici olarak durdurdu. Ardından zabıta ekipleri iş yerini mühürledi.

"HİJYEN KONUSUNDA HİÇBİR EKSİĞİMİZ YOK"

İş yeri yetkilisi Mehmet Arıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 yıldır ilçede faaliyet gösterdiklerini söyledi. Bugüne kadar hijyen konusunda müşterilerinden hiçbir şikayet almadıklarını savunan Arıcı, şunları kaydetti: "Caddede altyapı ve üstyapı çalışması var. Çalışmalar sırasında dükkanımızın önü de kazıldı. Bu sırada giriş kapısındaki fayans kırıldı. Biz de çalışmaların bitmesini bekledik yaptırmak için. Dün gece böyle bir olay olmuş. Fayans ile kapı arasındaki boşluğu kullanarak fare dışarıdan içeri girmiş. Tezgah üzerinde kalan poğaçaların üzerinde dolaşmış. Olayı gece duyar duymaz hemen dükkana geldik. Fareyi yakalayıp attık. Poğaçaları da imha ettik. Zabıta ve tarım ekipleri inceleme yaptı. Evraklar ve hijyen konusunda hiçbir eksiğimiz yok."

"BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR OLAY YAŞAMADIK"

Arıcı, kapının altında bulunan, farenin içeri girdiği kırık bölümü hemen yaptıracaklarını anlatarak, "Müşterilerimiz içini ferah tutsun. Fare, imha ettiğimiz poğaçalar hariç hiçbir gıda ürünü ile temas etmedi. Bugüne kadar böyle bir olay kesinlikle yaşamadık. Dün akşam ki tatsızlıktan dolayı özür diliyoruz." ifadelerini kulandı.

Kaynak: AA
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YİYECEKLERİN ÜZERİNDE FARE GEZEN İŞLETME MÜHÜRLENDİ YİYECEKLERİN ÜZERİNDE FARE GEZEN İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Çerkezköy, Hisarcık, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürünlerin üzerinde fare gezdi! İş yeri sahibinin açıklaması ağızları açık bıraktı - Son Dakika

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