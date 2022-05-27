Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

27.05.2022 12:35
Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

TEKİRDAĞ'da, polisin internet üzerinden yasa dışı bahis oynayan şüphelilere yönelik operasyonunda, 12 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'da, polisin internet üzerinden yasa dışı bahis oynayan şüphelilere yönelik operasyonunda, 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynayanlara yönelik çalışma yaptı. İl genelinde şüpheliler belirlenip, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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