Tekirdağ'da Yavuz Sultan Selim'i anma programı düzenlendi - Son Dakika

Tekirdağ'da Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in vefatının 500. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Yavuz Sultan Selim'in hayatının anlatıldığı filmin izlenmesiyle başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü İsmail İpek dua ettirdi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Altuntaş yaptığı sunumda Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlattı.
Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve kurum müdürleri katıldı.
Programın ardından protokol üyeleri Yavuz Sultan Selim Han Fotoğraf Sergisi'ni gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:07 - Kaynak: AA
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