Tekirdağ'da Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ'da Yılın Kareleri Oylaması

Tekirdağ\'da Yılın Kareleri Oylaması
05.02.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteciler, Anadolu Ajansı'nın 2025 etkinliklerine dair fotoğrafları oyladı. Oylama 15 Şubat'a kadar sürecek.

Tekirdağ'da görev yapan gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gazeteciler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Elçin Yıldıral, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de ise Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiye altında" fotoğrafını tercih eden Yıldıral, "Spor"da kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesine oy verdi.

Trakya Gazetesi muhabiri Abdullah Yalçın da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini seçti.

"Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı" karesini tercih eden Yalçın, "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Trakya Demokrat Gazetesi muhabiri Ayşe Keşkek ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini seçti.

"Haber"de Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor"da Tayfun Coşkun'un "İnecek var", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karesini tercih eden Keşkek, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

13:14
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile “KAAN“ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile "KAAN" ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 13:20:19. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.