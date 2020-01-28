Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesince, Elazığ depreminden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada AFAD, Tekirdağ Valiliği ve Çorlu Kaymakamlığı koordinesinde başlatılan kampanyaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Depremde yaşamını yitirenlere Alah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Sarıkurt, şöyle konuştu:

"Yardım çağrımıza vatandaşlarımız hızla karşılık verdi ve kuru gıda, yiyecek, giyecek gibi çok sayıda ihtiyaç malzemesini hızla belediyemize ulaştırmaya başladı. Yardım malzemelerinin bize ulaşmasıyla birlikte personelimiz yardımları tasnif etmeye başladı. Toplanan tüm yardım malzemeleri sınıflandırıldıktan sonra yeniden kolilere konuldu ve deprem bölgesine gönderilmek üzere hazır hale getiriliyor."

Marmaraereğlisi Belediye personeline itfaiye eğitimi

Marmaraereğlisi Belediye personeline, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Belediyenin konferans salonunda düzenlenen eğitimde yangın çıkmaması için gerekli tedbirler ve yangın anında nelerin yapılması gerektiği anlatıldı.

Eğitim sonrasında tatbikat yapan işçilere yangın söndürme teknikleri gösterildi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yangında olaya müdahale edebilmesi, can güvenliği açısından oldukça önemli. Belediye personelinin belediyecilik konusunda her işi yapabilme yeteneğine sahip olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Çorlu Müzik Derneği, Atatürk Evi için söyledi

Çorlu Müzik Derneği, Çorlu Belediyesince inşaatı sürdürülen Atatürk Evi projesi için başlatılan bağış kampanyasına destek amaçlı konser düzenledi.

Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde düzenlenen konserde, Gülden Kaya yönetiminde eserler seslendirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un da konuk olarak katıldığı konserin tüm geliri Atatürk Evi'nin yapım projesine bağışlandı.

Çerkezköy'de kurs kayıtları başladı

Çerkezköy Belediyesi tarafından açılan step,aerobik ve pilates kursu kayıtları başladı.

Çerkezköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce ücretsiz verilecek kurs kayıtları 3 Şubat'a kadar sürecek.

Kayıtlar, kimlik fotokopileri ile belediyenin halk masalarına yapılabilecek.

Belediye Başkanı Vahap Akay, kursların 10 Şubat'ta başlayacağını belirterek, "Haftada iki gün ve 4 seansta düzenleyeceğimiz kurs saatlerimiz 09.30-10.30, 11.00-12.00, 18.00-19.00 ve 19.30-20.30. Kurslarımız pazartesi ve çarşamba günleri Prof. Dr. Türkan Saylan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilecek." dedi.