Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Şahin, üniversite ile kurumlar arası uyumun önemli olduğunu kaydetti.

Muratlı'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı

Muratlı ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantı Kaymakam Altan Demirayak başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda yeni yılda uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılması gerekenler görüşülerek karara bağlandı.

Malkara'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi

Malkara Belediyesi'nin başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bölgeye gönderildi.

Öte yandan ilçedeki bir esnaf depremzedelere bir ton peynir ve kaşar desteğinde bulundu.

Toplanan gıda malzemeleri kamyona yüklenerek AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderildi.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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