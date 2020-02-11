Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

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Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Yüksel, yaptığı açıklamada mahalle ziyaretlerinde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleme fırsatı bulduğunu belirterek sık sık mahalle ziyaretlerinde bulunduğunu belirtti.

Sorunların yerinde tespit edilerek kısa sürede çözüm üretildiğini ifade eden Yüksek, "Ergene'de birlikteliğimiz ve beraberliğimiz ile daha da büyüyüp gelişeceğiz. Pırıl pırıl parlayan, gözleriyle geleceğe bakan çocuklarımıza güzel bir Ergene bırakacağız" dedi.

Çocuk Meclisi toplandı

Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Çorlu Belediyesi, Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde kurulan Çocuk Meclisi, şubat ayı toplantısını Çorlu Belediyesi salonunda yaptı.

İlk toplantıda başkan seçilen Zeynep Naz Kınay toplantıyı yönetti.

Kınay, yaptığı konuşmada Elazığ depreminde, çığ felaketinde ve uçak kazasında hayatını kaybedenlere ve şehit askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diledi.

Mecliste, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak, sokak hayvanlarının korunması ve kültürel eserlerin ön plana çıkarılmasına yönelik yapılabilecek projeler değerlendirildi.

-Belediyenin yaptırdığı düğün salonu Sevgililer Günü'nde açılacak

Ergene Belediyesi'nin Kırkgöz Mahallesi'nde yaptırdığı düğün salonu Sevgililer Günü'nde açılacak.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, belediyenin gelenek haline getirdiği toplu nikah töreninin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kırkgöz Çok Amaçlı Düğün Salonu'nda gerçekleşeceğini söyledi.

Bu törenle salonunda resmi açılışının gerçekleştirilmiş olacağını ifade eden Yüksel, salonun 500 kişi kapasiteli olduğunu kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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