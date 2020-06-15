Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Malkara ilçesinde giriş ve çıkışlarda güvenlik tedbirleri alındı.

İlçe girişinde jandarma ve polis ekiplerince sürücü ve yolculara GBT ile araçlara plaka sorgulaması yapılıyor.

Küçük Sanayi Sitesi girişinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçları tek tek kontrol ediyor.

Ekiplerin, kontrol noktalarındaki denetimleri devam edecek.

Tekirdağ Valiliğinden, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığı bildirilmişti.

- Şarköy'de turizm tedbirleri toplantısı

Şarköy ilçesinde Kaymakam Kemal Yıldız başkanlığında turizm tedbirleri toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda, 2020 Yılı turizm tedbirleri, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili alınacak tedbirler ve esnafın yaşanan salgın nedeniyle yaşadıkları sorunlar ele alındı.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde esnafında katılımıyla devam eden toplantıda, ulaşım, konaklama, hizmetleri veren birimlerin 2020 yılı turizm sezonunun sorunsuz ve yararlı bir şekilde sürdürebilmesi, salgın ile ilgili alınacak tedbirlerin belirlenen kurumlarca kontrollerinin yapılması ve esnafın bu zor dönemde yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm yolları tartışıldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Alpay Var, Jandarma İlçe Bölük Komutanı Hasan Doğan, Emniyet Müdürü Sedat Kayrak, kurum müdürleri ve esnaflar katıldı.

- Süleymanpaşa Belediyesinin çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, sahillerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, özellikle yazlık konutların bulunduğu Değirmenaltı, Altınova, Barbaros ve Kumbağ mahallelerinde çevre ve sahil temizliği çalışması yürütüyor. .

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sahil kesimlerinde başlayan hareketlilikle birlikte belediye olarak bu bölgelerde çalışmaların yoğunlaştığını belirtti.

Yüksel, yaz boyunca sahil şeritlerindeki temizlik çalışmalarını sürdürerek tatillerini kentte geçiren ziyaretçilere ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlara sağlıklı ve keyifli bir yaz geçirmeleri için mesai harcayacaklarını aktardı.