Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu'da kurban kesim noktaları koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlendi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Mezbahası'nda randevusuz kesim yapılmayacağını söyledi.

Çorlu'da, kurban bayramı öncesinde küçük ve büyükbaş kurban kesimi yapılacak yerlerin yeniden belirlendiğini ifade eden Sarıkurt, Çorlu Kaymakamlığı himayesinde toplanan Çorlu Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca belirlenen 13 farklı noktada 55 dernek, vakıf, gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplu kurban kesimi yapılacağını kaydetti.

Komisyon tarafından alınan kararlara göre, işleyişinden kurban kesim komisyonunun sorumlu olduğu toplu kurban kesimlerinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezbahası'nın yanı sıra komisyon kararıyla belirlenen ve özel kesim izni alan vakıf, dernek, gerçek ve tüzel işletmeler tarafından, Çorlu İlim Kültür Yayma Derneği, Havuzlar, Rumeli, Şahpaz, Türkgücü, Önerler, Sarılar, Seymen ve Yenice mahallelerinde gerçekleştirileceğini dile getiren Sarıkurt, kurban satış merkezinin yanında yer alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çorlu Mezbahası'nın ise pandemi sebebiyle alınan önlemler neticesinde bayramın ilk 3 günü randevu sistemiyle hizmet vereceğini anlattı.

Sarıkurt, randevu taleplerinin Çorlu Mezbaha İdaresi'ne bizzat yapılacağını belirterek, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çorlu Mezbahası'nda büyükbaş hayvan kesim ücreti 350 lira, küçükbaş hayvan kesim ücreti ise parçalama dahil 100 lira olarak belirlendi. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Çorlu TSO TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi aldı

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen (Kovid-19) Güvenli Hizmet Belgesi denetiminden geçerek kalite belgelerine bir yenisini daha ekledi.

Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, TSE Baştetkikçisi Celal Aşkaroğlu tarafından gerçekleştirilen denetim sürecinin başarılı geçtiğini söyledi.

Volkan, TSE tarafından yürürlüğe konan Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu kapsamında TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi verilmeye başlandığını belirterek, oda olarak kendilerinin de gerekli şartları sağlayıp, belgelendirme için TSE'ye başvuruda bulunduklarını kaydetti.

TSE tarafından yapılan denetim ve incelemeler sonucunda kriterlere uygunluklarının tespit edilerek 'TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandıklarını ifade eden Volkan, "Belgemizin odamız üyelerine rol model olmasını temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. TSE'nin bu çalışmaası tüm dünyaya örnek olmalı" şeklinde konuştu.

Ergene'de Gölet projesi çalışmaları

Ergene'de Gölet Projesi'nin ihalesinin yapıldığı ve kısa süre sonra hayata geçirileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Velimeşe Mahallesi'ne yapılacak projeyle, 15 yıllık hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Ergene Belediyesi'nin taahhüt ettiği her projeyi bir bir hayata geçirdiğini ifade eden Yüksel, "Hangi mahallemiz için ne söz verdiysek hepsini tek tek yapacağız. Geçmiş dönemde olduğu gibi bu görev süremiz içerisinde de halkımıza verdiğimiz tüm sözlerimizi tutacağız. Ergene Belediyesi sosyal belediyedir. Her zaman Türkiye'de diğer belediyelerimize önder olduk, önder olmaya da devam ediyoruz" dedi.

Velimeşe Mahallesi ile ilgili hazırlanan bölgeye yeni bir hava katacağını belirten Yüksel, mahalle muhtarının da bu işte öncü olduğunu kaydetti.

Yüksel, bu projenin kendisinin 15 yıllık hayali olduğunu ifade ederek, "Velimeşe Mahallesi'nde gölet projemizin ihalesini yaptık. İhalesi bitti yüklenici firmaya Allah'ın izniyle teslim edeceğiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Detayları, önümüzdeki günlerde aktaracağız. Çok güzel projelere imza atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.