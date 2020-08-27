Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki denetimleri sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamalar dışında ilçede rutin denetimlerinde sürdüğünü belirtti.

Ergene'nin tüm mahallelerinde özellikle toplu olarak bulunulan yerlerde denetimler yapan ekiplerin, gördüğü eksiklikleri de giderdiğini anlatan Yüksel, kontrollerde vatandaşların, özellikle temizlik kuralları, maske ve mesafe kurallarına uyup uymadığına, iş yeri ve işletmelerin çalışanları ve müşterileri ile işletme açısından belirlenen tedbir ve kurallara uyulup uyulmadığına bakıldığını söyledi.

Yüksel, vatandaşlarda maske takmalarını ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

Çorlu'da asfaltlama çalışmaları

Çorlu Belediyesi, Kazımiye Mahallesi'nde asfaltlama çalışmaları yaptı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçenin en büyük mahallelerinden biri olan Kazımiye Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Bin 850 tonluk alt dolgu malzemesinin serimi ardından asfaltlama işlemlerinin yapıldığı bölgede işlemlerin tamamlandığını belirten Sarıkurt, mahalle halkının da yapılan asfalt uygulamasından memnun kaldığını söyledi.

Ergene'de nikah salonu yenileniyor

Ergene Belediyesi nikah salonu yenileme işlemleri başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, çiftlerin mutlu anlarını paylaştıkları nikah salonunun, daha da güzelleşerek modern bir hale dönüştürüldüğünü söyledi.

İlçe genelindeki çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yüksel, bir yandan yeni projeleri hayata geçirirken, diğer yandan da mevcut proje ve yapılarda iyileştirme ve yenileme çalışması yaptıklarını kaydetti.

Yüksel, ilçedeki çiftlerin yeni ve mutlu bir hayata ilk imzayı attığı Ergene Belediyesi Nikah Salonu'nun yenileme işlemlerini başlattıklarını belirterek, "Sağlık Mahallesi'nde bulunan nikah salonumuzda boya ve badana işlemlerimizi tamamlayarak salonumuzu daha modern bir hale getirdik. Bu binamızda, yenileme ve tadilat çalışmalarımız sürüyor. İhtiyaç halinde diğer nikah salonlarında ve vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz tüm belediye binalarında bakım, onarım ve yenileme çalışması yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.