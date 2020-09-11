Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri ile denetim gerçekleştiren Yüksel, iş yeri sahiplerine kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Esnaf ve iş yeri görevlilerinden, hem kendi sağlıkları hem de müşteri sağlığı için maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini isteyen Yüksel, şöyle konuştu:

"Koronavirüse karşı aldığımız ve alacağımız tüm tedbirlerin sürekli ve düzenli olması gerekiyor. Birgün tedbir alıp ikinci gün bıraktığımızda bu hastalıkla baş edebilmemiz mümkün görünmüyor. Tüm tedbirleri eksiksiz uygulayarak başarılı olabiliriz. Eğer maskemizi kolumuza takarsak ya da 'nefes alamıyoruz' diye burnumuzun altına, çenemizin altına indirirsek hastalığı kolay kolay yenemeyiz.

Belediye Başkan Ata çiftçilerle bir araya geldi

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ve Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ile bir araya geldi.

Yeniçiftlik'teki bir kahvehanede yapılan toplantıda konuşan Öcal, tarım ve hayvancılık konularında, sektöre dair görüşmeler yapıldığını anlattı.

Vatandaşlarla karşılıklı görüşerek, sorunlarını ve önerini bizzat dinlemek istediklerini belirten Öcal, "Bu toplantıda bizlere iletmek istediğiniz sorunları ve önerileri dinleyip belediye başkanımızın da katkılarıyla hep beraber çözüm bulmaya ç alışacağız" dedi.

Ata ise en verimli tarım arazilerinin bulunduğu Tekirdağ'ın tarımsal üretim alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Çiftçilerin buğdaydan ayçiçeğine, kanoladan, karpuz ve kavuna birçok mahsul üreterek hem ülke hem de ilçe ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Ata, "Emekçilerimizin her zaman arkasındayız. Yeni projelerle ilçemizin önemli bir geçim kaynağı olan toprağımızın, tarımsal verimliliğini ve üretimi arttırmak için belediye olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın her zaman destekçisi olacağız." diye konuştu.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhan Alim ve AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Gökmen de katıldı.

Ergene Belediyesi çöp konteynerlerini yeniliyor

Ergene Belediyesi, ilçede bulunan eski çöp konteynerlerini yenileri ile değiştiriyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, eski çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirerek geniş kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Yüksel, bu çalışmayı vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaları için gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Amacımız temiz bir Ergene oluşturmak ve halk sağlığını en iyi şekilde korumaktır. Her gün temizlik ekiplerimiz düzenli olarak ilçemizdeki çöpleri temizliyor. Ergene her şeyin en güzeline, en iyisine layıktır. Bizler de üzerimize düşen sorumluluk gereği yaşam standardı yüksek tertemiz bir Ergene hedefiyle çıktığımız bu hizmet yolunda, yorulmadan hizmetlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.