Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi yeni tip koronvirüs salgını nedeniyle uygulanan ve kontrollü olarak gerçekleştirilen normalleşme sürecinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, pandemi dönemi nedeniyle bir süre kapalı kalan ancak normalleşme sürecinde halkın kullanımına açılan parklarda bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra detaylı temizlik, tamirat, budama, çiçeklendirme ve tüm bunların yanı sıra dezenfekte işlemlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Ergene halkının kullanımında bulunan ve ilçenin çeşitli mahallelerinde yer alan 70'den fazla parkta bunların yanı sıra ilçedeki yeşil alanlarda bakım, onarım ve dezenfekte çalışmaları yaptıklarını belirten Başkanı Yüksel, halkın sağlığını ön planda tuttuklarını söyledi.

Arka Deniz Kıyı Düzenleme Projesi'nde start verildi

Marmaraereğlisi'nde, Arka Deniz Kıyı Düzenleme Projesi için start verildi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, ilçenin çehresini değiştirecek olan dev proje için çalışmaların başladığının müjdesini verdi.

Şuanda atıl bir durumda olan, Mezbahaaltı-Güngörmez mevkii arasında yer alan bölge, tarihi dokusu korunarak en az müdahale ile yeniden düzenleneceğini belirten Başkan Ata, peyzaj çalışması ve halkın gündelik ihtiyaçlarını karşılayacağı sosyal tesislerin konumlandırılması şeklinde iki kısımdan oluşacak olan projenin, kültürden spora birçok alanda ilçeye fayda sağlayacağını kaydetti.

Arka Deniz Kıyı Düzenleme Projesinde, onaydan geçen izinlerin ardından ilk aşamaya geçmenin vermiş olduğu mutluluk içerisinde olduklarını ifade eden Ata, şunları kaydetti:

"Zemin etüdü incelemeleri yapılmasıyla beraber dolgu alanı çalışmalarına geçildi. Mutluyuz ve en az halkımız kadar biz de heyecanlıyız. Tarihin yeşilin ve denizin iç içe geçtiği bir sahil. Marmaraereğlimiz için en güzelini hayal ediyor ve hayata geçiriyoruz. Bu güne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın kısa bir özetiydi. Asıl hikayemiz şimdi başlıyor. Halkımız için, daha güzel bir Marmaraereğlisi için, önümüzde daha çok projelerimiz var. Sözümüz var bize inananlara, Marmaraereğlimizi Trakya'nın en güzel ilçesi yapacağız."