Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Marmaraereğlisi Belediyesi ihtiyaca yanıt veremez hale gelen "Sokak Hayvanları Geçici Bakımevini" yeniden düzenleyerek hayata geçirdi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaklaşık 20 yıldır faaliyette olan fakat güncel ihtiyaçlara yanıt veremez hale gelen alanı yeniden düzenleyerek, kısa sürede faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Ata, yapılan çalışmalar ile yeniden düzenlenen ve tam teşekküllü bir merkeze dönüşen alana ameliyathane, muayenehane, tedavi ünitesi, ameliyat sonrası bakım ünitesi, hasta kayıt ünitesi ve idari bina ile yaş ve ırk çeşitliliğine göre hayvan grup yerleri aynı zamanda çevre düzenlemesi yapıldığını ifade etti.

Ergene Belediyesi piknik masası üretimine başladı

Ergene Belediyesi marangoz atölyesinde piknik masası üretimine başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, vatandaşların iyi şekilde vakit geçirebildikleri mesire alanları ve çocuk oyun parkları için piknik masası üretimine başladıklarını söyledi.

Kendi marangoz atölyelerinde piknik masası üretimine başladıklarını ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Cebeci, bu sayede Ergene Belediyesi'nin hem tasarruf edeceğini hem de istediği ürünü zamanında üretebileceğini ifade etti.

Çorlu'da asfalt ve kaldırım çalışmaları

Çorlu Belediyesi, ilçe genelinde asfaltlama ve kaldırım yapma çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, Fen İşleri Müdürlüğü ve bağlı ekipler tarafından Çorlu'nun dört bir yanında gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Şeyhsinan Mahallesi Namazgah Sokak'ta Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında 2 bin 550 metrekare kaldırım, 3 bin 320 metrekare yol çalışması yapıldığını belirten Başkan Yardımcısı Tunçcan, ekiplerin hava şartlarının bozulmasından önce çalışmaları tamamlamak için çalışmalara gece gündüz devam ettiklerini kaydetti.