Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi 2021 bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi 2021 Performans Programı ve Bütçesi, Belediye Meclisinde ek oturumda görüşüldü 235 milyon lira olarak belirlenip oy birliği ile kabul edildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in başkanlığında, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda 2021'e ait performans programı ve 2021 bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Yüksel, parti ayrımı gözetmeksizin Süleymanpaşa'da yaşayan 205 bin vatandaşa hizmet etme çabasında oldukları bildirerek, meclis üyelerine siyaset üstü bir anlayışla uyum içinde çalıştıklarından dolayı teşekkür etti.

Su sorunu için çalışmalar başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Hayrabolu ilçesine bağlı Soylu Mahallesinde yaşanan su sorununun çözümü için yatırım çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında Yörgüç su dağıtım deposundan başlanarak Q160 HDPE boru ile 7 bin 800 metre içme suyu hattı imalatı yapılması planlandı.

Söz konusu proje ile Soylu Mahallesi'nin deposuna günlük 600 metreküp su verilecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, proje ile Soylu Mahallesinin su sorununun kalmayacağını belirtti.