Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şantiyede üretilen yeni tip taksi durakları, şehrin muhtelif noktalarında hizmet veren duraklar ile değiştiriliyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut taksi duraklarını tek tip hale getirerek estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

İlk taksi durağının Huzur Taksi esnafına teslim edildiğini ifade eden Sarıkurt, "Taksilerin vatandaşlarımızı güven içinde taşıması kadar taksici esnafımızın da güvenli bir şekilde hizmet verebilmesi önemli. Eskiyen, deforme olan ve kötü görünen taksi duraklarının yenilenmesi ve estetik bir görünüm kazanması için kendi şantiyemizde, kendi imkanlarımızla taksi durakları üretimine başladık." ifadelerini kullandı.

Sarıkurt, içerisinde oturma grubu, masa, çay ocağı ve telefon yer alan durakların ücretsiz olarak taksici esnafına verileceğini kaydetti.

Ergene'de hasta yatağı ve akülü araç yardımı

Ergene Belediyesi, ihtiyaç sahibi engelli ailelere hasta yatağı ve engelli aracı yardımlarında bulunmaya devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, yaptığı yazılı açıklamasında, sosyal belediyecilik ekseninde engellilere yönelik hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Ergene'de yaşayan engelli vatandaşların engelsiz bir yaşam düzeyine sahip bireyler olarak hayatlarını rahatça sürdürebilmeleri için örnek çalışmaların altına imza attıklarını aktaran Cebeci, "Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ihtiyacı olanlara hasta yatağı ve akülü tekerlekli sandalye tedarik etmeye devam ediyor. Ekiplerimiz bununla da kalmayarak daha önce verilen tekerlekli sandalyelerin periyodik bakımlarını da yapıyor." ifadelerini kullandı.

Çorlu Belediyesine "Altın Karınca" ödülü

Çorlu Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri'nde Yerel Kalkınma kategorisinde "Hanımeli Çarşısı Projesi" ile ödüle layık görüldü.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, projenin kadınların emeklerine ve yaşamına değer kattığını belirtti.

Kadınların evlerinde ürettikleri elişi, süs, örgü, keçe, kapı süsü, takı, toka, seramik, resim tablosu, börek, sarma, baklava ve gözleme gibi gıda ürünlerini Hanımlar Çarşı'sında satarak ekonomilerine katkıda bulunduklarını aktaran Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın müşterileri ile daha sık buluşmaları ve satışlarına katkı sunabilmek için belediyemizin imkanları ile ücretsiz müşteri servisi düzenliyoruz. Bu sayede kadınlarımız da toplumsal birlikteliğin içerisinde oluyor. Bu projemiz ile Marmara Belediyeler Birliği bizi de ödüle layık gördü."