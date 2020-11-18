Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

18.11.2020 17:15
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şantiyede üretilen yeni tip taksi durakları, şehrin muhtelif noktalarında hizmet veren duraklar ile değiştiriliyor.

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şantiyede üretilen yeni tip taksi durakları, şehrin muhtelif noktalarında hizmet veren duraklar ile değiştiriliyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut taksi duraklarını tek tip hale getirerek estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

İlk taksi durağının Huzur Taksi esnafına teslim edildiğini ifade eden Sarıkurt, "Taksilerin vatandaşlarımızı güven içinde taşıması kadar taksici esnafımızın da güvenli bir şekilde hizmet verebilmesi önemli. Eskiyen, deforme olan ve kötü görünen taksi duraklarının yenilenmesi ve estetik bir görünüm kazanması için kendi şantiyemizde, kendi imkanlarımızla taksi durakları üretimine başladık." ifadelerini kullandı.

Sarıkurt, içerisinde oturma grubu, masa, çay ocağı ve telefon yer alan durakların ücretsiz olarak taksici esnafına verileceğini kaydetti.

Ergene'de hasta yatağı ve akülü araç yardımı

Ergene Belediyesi, ihtiyaç sahibi engelli ailelere hasta yatağı ve engelli aracı yardımlarında bulunmaya devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, yaptığı yazılı açıklamasında, sosyal belediyecilik ekseninde engellilere yönelik hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Ergene'de yaşayan engelli vatandaşların engelsiz bir yaşam düzeyine sahip bireyler olarak hayatlarını rahatça sürdürebilmeleri için örnek çalışmaların altına imza attıklarını aktaran Cebeci, "Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ihtiyacı olanlara hasta yatağı ve akülü tekerlekli sandalye tedarik etmeye devam ediyor. Ekiplerimiz bununla da kalmayarak daha önce verilen tekerlekli sandalyelerin periyodik bakımlarını da yapıyor." ifadelerini kullandı.

Çorlu Belediyesine "Altın Karınca" ödülü

Çorlu Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri'nde Yerel Kalkınma kategorisinde "Hanımeli Çarşısı Projesi" ile ödüle layık görüldü.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, projenin kadınların emeklerine ve yaşamına değer kattığını belirtti.

Kadınların evlerinde ürettikleri elişi, süs, örgü, keçe, kapı süsü, takı, toka, seramik, resim tablosu, börek, sarma, baklava ve gözleme gibi gıda ürünlerini Hanımlar Çarşı'sında satarak ekonomilerine katkıda bulunduklarını aktaran Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın müşterileri ile daha sık buluşmaları ve satışlarına katkı sunabilmek için belediyemizin imkanları ile ücretsiz müşteri servisi düzenliyoruz. Bu sayede kadınlarımız da toplumsal birlikteliğin içerisinde oluyor. Bu projemiz ile Marmara Belediyeler Birliği bizi de ödüle layık gördü."

Fen İşleri Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi, Çorlu, Taksi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Fenerbahçe, eski golcüsü Semih Şentürk'ü futbol akademisi antrenörlüğüne getirdi 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar "Uygunsuz görüntüleri var" iddiasıyla kızını öldürmüştü! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar         
17:10
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste         
16:44
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek         
15:58
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
Nijerya'da Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü         
15:43
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez         
13:08
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 17:35:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei