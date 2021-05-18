Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene ilçesinde kilit parke taşı ile kaplanmış sokakların bozulan ve deforme olan kısımları tamir ediliyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde başlattıkları parke taşı bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yüksel, zorlu kış şartları nedeniyle bozulan parke yolları tamir ederek vatandaşların hizmetine sunan ekiplerin, ihtiyaç duyulan noktalarda da bu çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Yüksel, tamirat çalışmalarında yerinden oynayan parke taşların zemin iyileştirilmesi yapılarak yerlerine monte edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlçemizde kilit parke taşı ile kaplanmış sokakların bozulan ve deforme olan kısımları tamir edilerek düzgün bir hale getirildi. Bu çalışmalar içerisinde belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kırkgöz Mahallesi'nde tamamlamış oldukları kilit parke taşı bakım ve onarım çalışmalarının ardından kış şartları nedeniyle Marmaracık Mahallesi'nde bozulan kilit parke yollar zemin iyileştirilmesi yapılarak yerlerine monte edilip vatandaşların hizmetine sunuluyor"

Çorlu Belediyesinin vergi ve yapılandırma ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, 2021 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemeleri ile 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların 3. taksit ödemeleri ve 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ise 17. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona ereceğini bildirdi.

Kum, Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi gibi 7143 ve 7256 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için 17. ve 3. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar devam edeceğini belirterek, 2021 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi borçlarının mayıs ve kasım aylarında 2 taksit halinde ödenebildiğini kaydetti.

Kum, vatandaşların belediyeye olan geçmiş yıllara ait vergi borçlarını ilgili kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırdıklarını dile getirerek, "Söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 31 Mayıs 2021 tarihine kadar borç yapılandırma taksitlerini yatırmaları gerekiyor. Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili borçlarını öğrenebilirler." dedi.