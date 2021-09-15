Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hava koşullarının müsait olduğu sürece yol çalışmalarının aynı yoğunlukta devam edeceğini söyledi.

İlçeye kazandırılan modern yaşam alanlarına yapılan nitelikli yolların asfaltlama ve kilit parke taş tamirini, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığını belirten Başkan Yüksel, hava koşullarının elverdiği sürece uygulamaların süreceğini kaydetti.

İlçenin dört bir yanında eş zamanlı olarak yapılan çalışmalar neticesinde bozuk olan yolların tamir edildiğini, gerek duyulan bölgelere de yeni yolların yapıldığını ifade eden Yüksel, "İlçemizde ekiplerimiz büyük bir özveriyle yol çalışmalarına devam ediyor. İlçemizde ki mahallelerde deforme olan, bozulan kilit parke taş yollar yenileri ile değiştirilerek hem caddenin görünümü düzeltiliyor hem de üst yapısı onarılıyor. Gerek duyulan bölgelere de yeni yol çalışmalarımız uygulanıyor. Her mahallemizde eşit hizmet sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Ergene Belediyesi'nden okullara destek

Ergene Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okulların bakım ve onarımını üstlendi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde belediyeye gelen talepleri değerlendirerek, çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Son olarak Sağlık mahallesinde bulunan İstiklal İlköğretim okulunda çit yenileme çalışmasında bulunduklarını anlatan Başkan Yüksel, öğrencilerin güvenliği için okul etrafında ki çitleri yenileyerek güvenli bir hale getirdiklerini belirtti.

Ergene Belediyesi olarak bölgedeki ihtiyacı olan bütün okullara destek vermeye çalıştıklarını ifade eden Yüksel, "Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizde ki tüm okullara elimizden geldiği sürece destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin temiz, sağlıklı ve düzenli bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürmeleri bizim tek dileğimizdir. Bu amaçla eğitime desteğimiz her zaman devam edecektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda bir eğitim almaları için Ergene Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız" şeklinde konuştu.