Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'da düzenlenen "İstiklalden İstikbale Şehrimiz" konulu kartpostal resimleme yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü kutlama ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop himayelerinde, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından resmi, özel ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin katılımına açık olarak düzenlenen "İstiklalden İstikbale Şehrimiz" konulu yarışma tamamlandı.

Vali Yıldırım, dereceye giren Uygar Gönüllü, Hasan Demirali, Bilge Emir ve öğrencilerin ailelerini kabul etti.

Öğrencileri tebrik eden Yıldırım, TBMM tarafından gönderilen notebook ve tabletleri öğrencilere armağan etti.

- Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulunda lavanta dikimi yapıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu ve Marmaraereğlisi Belediyesi iş birliğiyle lavanta dikim töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, meslek yüksekokulu içerisinde 6 dönümlük alana yapılan lavanta ekim törenine, Marmaraereğlsi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Veli Sırım ve üniversite öğrencileri katıldı.

Törende konuşan kaymakam Gürbüzerol, lavantanın çok değerli ve ekonomik getirisi olan bir bitki olduğunu, diğer ilçelere de örnek olmasını beklediklerini belirtti.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Ata da üniversite iş birliğiyle yaptıkları lavanta bahçesinin bölge halkına fayda sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Sırım ise lavantanın hem yağından hem de çiçeğinden yararlanarak bölgedeki turizmi canlandırmayı ve istihdamı artırmayı hedeflediklerini aktardı.

-Başkan Yüksel üniversite öğrencileri ile buluştu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri ile bir araya geldi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrencilere gençlere yönelik olarak hayata geçirilen proje ve yatırımlarla ilgili bilgilendirmede bulunan Yüksel, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'e Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün de eşlik etti.