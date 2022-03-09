Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

09.03.2022 14:17
Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Muhasebeciler Haftası'nı kutladı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Muhasebeciler Haftası'nı kutladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren mali müşavir ve muhasebecilere ziyaret gerçekleştirerek, günün anısına hediyeler takdim etti.

Belediye Başkanı Ata ise yaptığı açıklamada, muhasebenin, ekonominin temel taşlarından olduğunu belirtti.

Muhasebecilerin, devlet kurumları ile iş dünyası arasında köprü ve emin bir el olarak görevlerini sürdürdüğünü ifade eden Ata, şunları kaydetti:

"Muhasebe sistemi kurulmadan işletmelerin gelişimi ve rekabet etmeleri mümkün değildir. Vergisini ödeyen vatandaşla, vergiyi toplayan devlet arasında adeta bir köprü vazifesi gören, alınan vergilerin devletimiz tarafından hizmete dönüşme sürecinde, adil ve hızlı bir şekilde yürümesindeki en önemli rolü üstlenen, serbest meslek olmasının yanı sıra çok önemli bir kamu hizmetini de icra eden tüm serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerimizin bu anlamlı günlerini kutlar, başarılar dilerim."

Ergene'de yol çalışmaları

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde bozulan yolların onarımını yapıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, farklı noktalarda gerçekleşen çalışmalar ile bozuk yolların onarıldığını belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde olumsuz hava koşulları sebebiyle deforme olan yolların onarımı titizlikle yaptıklarını belirten Yüksel, Cumhuriyet, Ulaş ve Sağlık mahallelerinde kilit parke taş çalışmaları ile onarım çalışmalarını birlikte yürüttüklerini bildirdi.

Yüksel, şunları kaydetti:

"Saha denetimleri sırasında ekiplerimizce görünen aksaklıkları gideren ekiplerimiz bir yandan da vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yapıyor. Cadde ve sokaklarımızda devam eden onarım çalışmalarımızla yollarımız daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor."

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Muhasebe Haftası, Hikmet Ata, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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