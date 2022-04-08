Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy ilçesinde Trakya Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, MÜSİAD Tekirdağ Şubesi Başkanı Ramazan Doğan, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, bakım merkezi sakinleri, sanayiciler ve iş adamları katıldı.

Vali Yıldırım iftar dolayısıyla Doğan'a teşekkür etti.

-Tekirdağ'da "Gönül Sofraları" kuruluyor

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Gönül Sofraları" programı kapsamında, Kumbağ Mahallesi'nde çok sayıda vatandaş orucunu birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Gönül Sofraları'na konuk olan vatandaşları masalarında ziyaret etti.

İftar sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Üzgün ve Şahin görüş alışverişinde bulundu.

Genel Sekreter Murat Kamil Tırpancı'nın da katıldığı görüşmede, Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.