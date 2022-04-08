Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

08.04.2022 11:52
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy ilçesinde Trakya Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, MÜSİAD Tekirdağ Şubesi Başkanı Ramazan Doğan, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, bakım merkezi sakinleri, sanayiciler ve iş adamları katıldı.

Vali Yıldırım iftar dolayısıyla Doğan'a teşekkür etti.

-Tekirdağ'da "Gönül Sofraları" kuruluyor

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Gönül Sofraları" programı kapsamında, Kumbağ Mahallesi'nde çok sayıda vatandaş orucunu birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Gönül Sofraları'na konuk olan vatandaşları masalarında ziyaret etti.

İftar sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Üzgün ve Şahin görüş alışverişinde bulundu.

Genel Sekreter Murat Kamil Tırpancı'nın da katıldığı görüşmede, Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Tekirdağ Valisi Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı Son dakika haberleri | Tekirdağ Valisi Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı Tekirdağ Emniyet Müdürü Fındık, Vali Yıldırım'ı ziyaret etti Tekirdağ Emniyet Müdürü Fındık, Vali Yıldırım'ı ziyaret etti

Rehabilitasyon Merkezi, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:25 Taciz iddiası sonrası mahalleli tarafından şiddet görüp bıçaklanmıştı! Hayatını kaybeden adamın olay esnasında oruçlu olduğu ortaya çıktı
11:22 Cübbeli Ahmet'ten sert çıkış: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin
11:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı: Dolardaki beklenti ise 16,85 TL
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:05:02. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement