Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

12.04.2022 09:53
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Başol ve Şahin ziyarette görüş alışverişinde bulundu.

Üniversitenin gelişimini yakından takip ettiklerini belirten Başol, Rektör Şahin'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Rektör Şahin de ziyaretleri için konuklara teşekkür ederek, kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

-Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi yeni başkanını seçti

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi yeni dönem başkanı Cumhuriyet İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisi Cüneyd Aral Aras oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nde öğrencilerin bilgilendirilmesi ve seçim sürecinin belirlenmesi için yapılan organizasyona ilçedeki tüm ilkokulların 4. sınıf öğrencilerinden bir asil bir yedek olmak üzere 2 öğrenci temsilcisi katıldı.

Bilgilendirmelerin ardından Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanlığı için aday olacak çocuklar adaylıklarını açıkladı ve hazırlanmaları için kendilerine süre verildi.

21 başkan adayının yarıştığı Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanlık seçimini Cüneyd Aral Aras kazandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de çocukları dinleyerek projeleri hakkında bilgi aldı.

-Tekirdağ'da gıda işletmelerinde ramazan denetimi yapıldı

Tekirdağ'da unlu mamul üretim yerleri, fırın ve marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, Marmaraereğlisi ilçesindeki işletmelerde ürünlerin tarihini kontrol eti.

Ürünlerin gıda güvenliği kriterlerine uygunluğunu da denetleyen ekipler, vatandaşların işletmelerdeki ürünlerle ilgili sorunla karşılaştıklarında Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmesi gerektiğini anlattı.

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Namık Kemal Üniversitesi, Kent Konseyi, Tekirdağ, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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