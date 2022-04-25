Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

25.04.2022 14:45
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi ve bir geri dönüşüm firması iş birliği ile hazırlanan "Mamamatik" uygulaması hizmete girdi.

Çorlu Belediyesi ve bir geri dönüşüm firması iş birliği ile hazırlanan "Mamamatik" uygulaması hizmete girdi.

Çorlu Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının düzenli olarak beslenmelerini sağlayabilmek için planlanan mamamatikler hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, kentin farklı noktalarında konuşlandırılan mamamatiklerin 2 lira karşılığında sokak hayvanları için beslenme haznesine otomatik olarak mama bırakacağını söyledi.

Mamamatik makinelerinin 5 farklı noktada hizmet vereceğini anlatan Başkan Sarıkurt, bu projenin örnek olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Marmaraereğlisi'nde mahalle iftarları devam ediyor

Marmaraereğlisi Belediyesi'nin mahalle iftarlarının dördüncüsü Sultanköy Mahallesi'nde düzenlendi.

Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak kurulan fakat koronavirüs salgını dolayısıyla iki yıldır kurulamayan mahalle iftarları, bu yıl yeniden kurulmaya başlandı.

Çeşmeli Mahallesi, Türkmenli Mahallesi ve ilçe merkezinde gerçekleştirilen iftar programının son durağı Sultanköy Mahallesi oldu.

Mahalle iftarlarına binlerce vatandaş katılırken, aynı sofra etrafında hep birlikte oruçlar açıldı ve dualar edildi.

Sultanköy Mahallesi Futbol Sahasında düzenlenen iftar programına, İlçe Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Belediye Başkanı Hikmet Ata, AK Parti ilçe teşkilatı ve yaklaşık bin yakın vatandaş katıldı.

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Çorlu Belediyesi, geri dönüşüm, Sultanköy, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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