Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

21.05.2022 13:41
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi özellikle yaz aylarında yoğun şekilde kullanılan semt sahalarını bakıma aldı.

Ergene Belediyesi özellikle yaz aylarında yoğun şekilde kullanılan semt sahalarını bakıma aldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin belediyeye ait semt sahalarını bakıma aldığını söyledi.

Sağlık Mahallesi'nde bulunan semt sahasında boya, badana, tamir, tadilat ve onarım çalışmaları yapıldığını belirten Yüksel, halkın spor yapacağı alanların bakımlı olmasının bir beldedeki sosyal yaşantı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Yüksel, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki spor alanları halkın yoğun şekilde kullanıldığı yerler. Salgının ardından spordan uzak kalan gençlerimiz şimdi belediyemize ait spor sahalarımıza yoğun rağbet gösteriyorlar. Belediye ekiplerimiz tarafından eksik noktaları tespit edilen spor sahalarımızın bu eksiklerini gideriliyor."

Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt kültür yatırımı istedi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu'yu kültür yatırımları ile donatmak istediğini bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak kültür yatırımlarında öncü bir kent olmayı istediklerini belirtti.

Çorlu'yu ideal kent haline getirmenin yolunun öncelikle sanattan geçtiğini aktaran Sarıkurt, "Biz de kentimizi sanat şehri haline getirmeyi, tarihe tanıklık eden ve geleceğimize ışık tutan müzeler kurmayı hedefledik. Kültürel ve sosyal hayatı canlandırmak için hazırladığımız Müzeler ve Kültür Yatırımları Master Planı dahilindeki projelerimizden Tarihi Çorlu Evi'mizi Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz ile hayata geçirdik, aynı yıl 10 Kasım'da Atatürk Evi'mizin temelini attık." ifadelerini kullandı.

Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Sonrasında 2020 yılında Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzemizi Çorlu'muza kazandırdık. 10 Kasım 2020'de temel atma töreninden tam bir yıl sonra Çorlulu hayırsever vatandaşlarımızın da maddi ve manevi destekleriyle Atatürk Evi'mizi kentimize kazandırdık. Yapım aşamasında olan yeni müze çalışmalarımız ve fikir aşamasında olan pek çok kültür-sanat yatırımımız var. Bunların hepsini hayata geçirmek için ekiplerimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çorlu Belediyesi olarak kentimize sanat kültürünü aşılayabilmek için hem maddi hem de manevi pek çok yatırım yapıyoruz. Çorlu Belediyesi olarak biz her yıl belediye bütçemizin belirli kısmını kültür varlıkları fonuna aktarıyoruz ve Tekirdağ Valiliğimizden konuyla ilgili hassasiyet göstermelerini, Çorlu'muza yatırım yapılmasını bekliyoruz."

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Kaynak: AA

Rasim Yüksel, Tekirdağ, Yatırım, Çorlu, Güncel, Son Dakika

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