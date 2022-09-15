Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da 50 dönüm zeytinlik yandı - Son Dakika
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Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da 50 dönüm zeytinlik yandı

15.09.2022 15:04
Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da 50 dönüm zeytinlik yandı

Tekirdağ haberleri: TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesindeki zeytinlikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte söndürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesindeki zeytinlikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte söndürüldü. Yangında 50 dönüm alan, zarar gördü.

Şarköy'ün Mürefte Mahallesi Çukurfidan mevkisindeki zeytinlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile bölgeye ulaşarak, alevlere müdahalede bulundu. Havadan ve karadan 1,5 saat sürdürülen çalışmalarda yangın, diğer bölgelere sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 50 dönüm zeytinliğin zarar gördüğü belirtildi.


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Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü
Kaynak: DHA

Mürefte, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da 50 dönüm zeytinlik yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da 50 dönüm zeytinlik yandı - Son Dakika
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