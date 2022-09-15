Şarköy'ün Mürefte Mahallesi Çukurfidan mevkisindeki zeytinlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile bölgeye ulaşarak, alevlere müdahalede bulundu. Havadan ve karadan 1,5 saat sürdürülen çalışmalarda yangın, diğer bölgelere sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 50 dönüm zeytinliğin zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Mürefte, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da 50 dönüm zeytinlik yandı - Son Dakika

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