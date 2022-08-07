Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı: 9 yaralı - Son Dakika
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Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı: 9 yaralı

07.08.2022 01:36
Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı: 9 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy- Çorlu karayolunun Veliköy mevkisinde meydana geldi. Özhan Hayrullah (23) yönetimindeki 59 S 2655 plakalı servis minibüsü, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 5'i Çorlu, 4'ü ise Çerkezköy'deki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı: 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı: 9 yaralı - Son Dakika
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