Tekirdağ'da evlere yakın bölgedeki samanlık yangınında 20'ye yakın koyun telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da evlere yakın bölgedeki samanlık yangınında 20'ye yakın koyun telef oldu

08.08.2022 18:00
Tekirdağ'da evlere yakın bölgedeki samanlık yangınında 20'ye yakın koyun telef oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evlere yakın bölgedeki samanlıkta çıkan yangında 20'ye yakın koyun telef oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evlere yakın bölgedeki samanlıkta çıkan yangında 20'ye yakın koyun telef oldu.

Şahbaz Mahallesi'ndeki boş alanda bulunan saman yığınında yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangın nedeniyle çevrede tedbir aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, samanlıkta bulunan 20'ye yakın koyunun telef olduğu belirtildi.

YORUMLAR
500
Tek katlı ev alevlere teslim oldu Tek katlı ev alevlere teslim oldu Hatalı park vatandaşları çileden çıkardı Hatalı park vatandaşları çileden çıkardı
Kaynak: AA

Tekirdağ, İtfaiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da evlere yakın bölgedeki samanlık yangınında 20'ye yakın koyun telef oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:18 Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
17:16 Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
16:51 Hollanda'da Türk fırtınası! Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta enfes bir frikik attı
16:47 İstanbul'da pitbullu saldırı faillerinden 2'si serbest bırakıldı: Kardeşimin kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90
16:38 Milyonların beklediği haber! İptal edilen KPSS'de yeni takvim belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 18:00:25. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da evlere yakın bölgedeki samanlık yangınında 20'ye yakın koyun telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement