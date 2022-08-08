Tekirdağ'da evlere yakın bölgedeki samanlık yangınında 20'ye yakın koyun telef oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evlere yakın bölgedeki samanlıkta çıkan yangında 20'ye yakın koyun telef oldu.
Şahbaz Mahallesi'ndeki boş alanda bulunan saman yığınında yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangın nedeniyle çevrede tedbir aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, samanlıkta bulunan 20'ye yakın koyunun telef olduğu belirtildi.
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