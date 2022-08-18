Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Orion mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezine seyreden stajyer acil sağlık hizmetleri çalışanının kullandığı motosiklet, aynı yönde seyreden bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan genç, olay yerine gelen meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı sağlıkçının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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