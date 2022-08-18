Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

18.08.2022 11:34

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletiyle kaza yapan stajyer sağlık çalışanı yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletiyle kaza yapan stajyer sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Orion mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezine seyreden stajyer acil sağlık hizmetleri çalışanının kullandığı motosiklet, aynı yönde seyreden bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan genç, olay yerine gelen meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı sağlıkçının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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