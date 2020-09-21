Tekirdağ'ın Saray ve Kapaklı ilçelerinin su sorunu çözüme kavuşuyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'nde çalışmaların başladığını belirterek, projeyle Ayvacık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ayvacık Göleti'nin rezervuarından alınan ham suyun arıtılacağını, böylece Saray ve Kapaklı ilçelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalar devam ediyor. Kurum, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkmaya çalışıyor.

Türkiye, kişi başına kullanılabilir su potansiyeline bakıldığında, su baskısı yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle suyun tasarruflu ve optimum kullanılması önem arz ediyor. Depolamalı tesisler yapılarak su kaynakları potansiyeli değerlendirilerek bunların çok maksatlı kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

İki ilçenin su sorunu giderilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Yıldız, Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'nde çalışmaların başlandığını ifade etti. Yıldız, "Projeyle Tekirdağ'ın Saray ilçesi Ayvacık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ayvacık Göleti'nin rezervuarından alınan ham su arıtılmak suretiyle Saray ve Kapaklı ilçelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında günlük 25 bin 500 metreküp kapasiteli konvansiyonel tipinde ve tek kademeli içme suyu arıtma tesisiyle 27 bin 500 metre isale hattı, 65 adet sanat yapısı, 5 bin metreküp ve 1500 metreküp kapasiteli 2 depo, 3 terfi merkezi, SCADA Otomasyon Sistemi, enerji nakil hattı inşa edileceği bilgisini veren Yıldız, söz konusu iş kapsamında 8 bin 750 metre HDPE boru temini yapılarak, hendek kazıları, boru alın kaynaklama ve boru döşeme imalatlarının sürdüğünü kaydetti.