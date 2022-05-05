Tekirdağ-Muratlı karayolunda yaşanan trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ-Muratlı karayolunda yaşanan trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı

05.05.2022 08:29

Tekirdağ-Muratlı karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu akaryakıt istasyonu önünde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler sıkışan sürücüleri çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

Kaza, Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ'dan Muratlı istikametine ilerleyen E.Ü. yönetimindeki otomobil ile henüz kimlik bilgisine ulaşılamayan sürücünün idaresinde bulunan Muratlı'dan Tekirdağ yönüne giden otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki Y.A. aracın arka camından fırlarken, sürücü ve araçtaki diğer ismi belirlenemeyen bir yolcu ise otomobil içerisinde sıkıştı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada 2'si ağır, 3 yaralı

YARALILARIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan iki kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. Uzun uğraşlar sonucu sürücü ve yanındaki yolcu olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İkisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada 2'si ağır, 3 yaralı

EKİPLER OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Diğer yaralı Y.A. ise, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay mahalline intikal eden Bölge Trafik Polisi ekipleri, feci kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Akaryakıt, Tekirdağ, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ-Muratlı karayolunda yaşanan trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ-Muratlı karayolunda yaşanan trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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