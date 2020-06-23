Tekirdağ Saray'da 1 mahalle, karantinaya alındı (2) - Son Dakika

GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Tekirdağ Valiliği'nin aldığı karantina kararının ardından jandarma ekipleri, Saray ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'ni giriş ve çıkışları kapatıp, önlem aldı. Jandarma aldığı önlemin ardından hiç kimsenin mahalleye giriş ve çıkışına izin vermedi. Bu arada mahalleye sık sık ambulans ile sağlık ekipleri ve AFAD görevlileri giriş yaptı.Mahalle camiinde de sık sık, "Koronavirüs nedeniyle her türlü ihtiyaçlarınızı Vefa destek hattından sağlayabilirsiniz" anonsları yapıldı.

Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),