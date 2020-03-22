TEKİRDAĞ Tatil beldesinde koronavirüs nedeniyle yazlıkçı yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ Tatil beldesinde koronavirüs nedeniyle yazlıkçı yoğunluğu - Son Dakika

TEKİRDAĞ Tatil beldesinde koronavirüs nedeniyle yazlıkçı yoğunluğu

6 saat önce

Tatil beldesinde koronavirüs nedeniyle yazlıkçı yoğunluğuTÜRKİYE'de koronavirüs salgının görülmesi ve okulların da uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, özellikle büyük şehirlerde oturanlar, tatil beldelerine gitmeye başladı.

Tatil beldesinde koronavirüs nedeniyle yazlıkçı yoğunluğu

TÜRKİYE'de koronavirüs salgının görülmesi ve okulların da uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, özellikle büyük şehirlerde oturanlar, tatil beldelerine gitmeye başladı. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi sahilinde yazlıkları bulunanlar, henüz havalar ısınmamasına rağmen evlerini açtı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar köy, yayla veya yazlıklara gitmeye başladı. Yaz aylarında nüfus artışının yaşandığı Tekirdağ'ın turistik ilçesi Marmara Ereğlisi sahili, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların da uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle yazlıkçıların erken gelişleriyle dolup taştı.

İstanbul'dan, ilçedeki yazlığına gelen Gülsen Güller, insanlardan uzak kalmaya çalıştığını belirterek, "İstanbul'dan geldik. Malum dünyada koronavirüs diye bir salgın var. İnsanların bu konuda çok tedbirli olduğunu düşünmüyorum. Kalabalık ortamdan uzaklaşmak, birkaç gün kafa dinlemek. Sakin bir iki gün geçirmek için geldim. Burada hem sakin, hem de balık tutarak zaman geçiriyorum. İnsanlardan ve toplumdan uzak, güzel" dedi.

'EVDEN ÇIKMAYACAĞIZ'

Mustafa Sarıkaya ise koronavirüsle mücadelede devlete güvendiğini ifade ederek, "İstanbul'dan geliyoruz. Burada da evimiz var. Orada kalacağız. Oradan da çıkmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü sözdür uyuyoruz, evden çıkmayacağız" diye konuştu.

'KALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Yılmaz Ateş ise hem koronavirüs nedeniyle şehirden uzaklaşmak hem de tatil yapmak için İstanbul'dan geldiklerini belirterek, "Hem tatil, hem de virüs nedeniyle geldik. Cumhurbaşkanının evde kalın çağrısı güzel bir şey. İşimize göre burada kalmayı düşünüyoruz" dedi.

TEKİRDAĞ Tatil beldesinde koronavirüs nedeniyle yazlıkçı yoğunluğu

İstanbul, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:05 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık         
14:58
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın         
14:44
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi         
14:38
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
14:28
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı         
13:41
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı         
13:34
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti         
13:00
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 18:04:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TEKİRDAĞ Tatil beldesinde koronavirüs nedeniyle yazlıkçı yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]