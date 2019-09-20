Tekirdağ terör örgütü üyeleri bulunduğu ihbarı yapılan araçtan kaçak göçmenler çıktı

Terör örgütü üyeleri bulunduğu ihbarı yapılan araçtan kaçak göçmenler çıktı

TEKİRDAĞ'da, içinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu ihbarı yapılan aracı takibe alıp durduran polis ekipleri 6 kaçak göçmen yakaladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Edirne'nin Keşan ilçesi istikametinden Tekirdağ il merkezine içinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu araç ihbarı yapıldı. Aracın plakasını belirleyen polis, İstanbul istikametindeki Atatürk Orman Çiftliği Mevkii'nde önlem aldı. Yolu kesilerek durdurulan aracın etrafını kesen polis ekipleri, içinde bulunanları indirip yere yatırarak üstlerini aradı.

Polis, yaptığı kontrolde araçta bulunan kişilerin terör örgütü üyeleri değil, 5 Iraklı kaçak göçmen ile araç sürücünün de Türk olduğunu belirledi. Göçmenler, yasadışı yollarla geçtikleri Yunanistan'dan paraları, cep telefonları ve değerleri eşyalarının alındıktan sonra Türkiye gönderildiklerini söyledi. Göçmenler, İstanbul'da gitmek için Keşan'da otostop yaptıkları ve kendilerini alan araçla yola çıktıklarını belirtti. Göçmenlerin bulunduğu aracın Türk şoförü de 5 kişiyi aracına otostop yaptıkları için aldığını ifade etti.

Kaçak göçmenlerle araç sürücüsü soruşturmalarının yürütülmesi için emniyete götürüldü.