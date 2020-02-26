Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj, kay kay) nedeniyle kıyıya boş ağlarla döndü.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağlara takılan deniz salyasının Marmara Denizi'nde avcılığı zorlaştırmaya devam ettiğini söyledi.

Balıkçıların bu nedenle 20 gün denize açılmadığını anlatan Pehlivanoğlu, "20 günlük paydosun ardından arkadaşlarımız denize açıldı. Bu sene yüz güldüren hamsi var ama salyadan dolayı avcılık yapılamıyor. Balıkçı arkadaşlarımız sezonu erken kapatmamak için mecburen denize açılıp nasibini arayacak." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de deniz salyasının ağların gözeneklerini kapatarak avcılığı zorlaştırdığını dile getirdi.

Buna rağmen sezonu erken kapatmak istemediklerini ifade eden Şeremet, "Deniz salyası devam ederse yapacak hiçbir şeyimiz yok. Avlanmak için Karadeniz veya Ege'ye gideceğiz. Ekmek parası için bir şeyler yapacağız. Tayfaların çalışıp para kazanması lazım. Günü kurtarmaya çalışacağız." diye konuştu.

Bu arada, balıkçıların Marmara'dan kıyıya boş teknelerle döndüğü görüldü.