Tekke: Oyun olarak geride değiliz

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından, "Oyun olarak aşağıda kalmadık ama mağlup olduk" dedi.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaştığı Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, çok eksik bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi. Fatih Tekke, "Maça başlangıcımız iyiydi, iki pozisyonumuz vardı. Sonrasında yediğimiz golle işler değişti. Rakibe göre oynamayı planlıyorduk ama savunmada sorun çözmede zorlandık. Beklerken bir iki oyuncumuzun yanlış konumlanması ve rakibimizin becerisiyle golü yedik. İkinci golü de taçtan yedik. Orada da ciddi pozisyon hatalarımız var. Biz 8 aydır çalışıyoruz. Üzüldüğüm taraf bu, 8 aydır pozisyon oyunu oynamayı beceremediysek olmaz. Duygu ile oynamak başka pozisyon ile oynamak başka. Bu konuda çok çalışmış olmamız rağmen yediğimiz goller oldu. En ufak hatada da cezalandırılıyoruz. Oyun olarak kesinlikle geride değildik. İkinci yarıya da iyi başladık. Golü bulduk, 2-2'yi çok net pozisyonlar denedik ama olmadı. Sonrasında da üçüncü golü gördük kalemizde. Anlarda mağlup olduk. Yediğimiz gollerin hepsi kabullenmememiz gereken goller. Lig öncesi kupa maçımız, bir anca önce eksik olan bölgelerimize direkt oynayabilecek transfer yapmamız gerekiyor. Çünkü çok eksiğiz. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Oyun olarak aşağıda kaldığımız düşünmüyorum ama mağlup oldu" ifadelerini kullandı.

"İnsanın sevdikleri dostları, ne olursa olsun, iyi de olsa, kötü de olsa yanında olmalı"

Maçta taraftarlarının az olması ile ilgili soruya da cevap veren Tekke, "Geldiğim ilk gün Göztepe maçında hissettiğim duygu ile şuanki arasında hiçbir fark yok. İnsanın sevdikleri dostları, ne olursa olsun, iyi de olsa, kötü de olsa yanında olmalı. Bugün biz bunu taraftar anlamında bugün de hiç hissetmedik" şeklinde konuştu.

"Transfere bakış açım performans değil, oyunu bir adım daha öne taşımak"

Transfer çalışmaları ve kadro yapılanması ile ilgili de konuşan Tekke, "Biz oyunumuza sahaya yansıttık, mevcut kadroyla oynamaya çalıştığımız şey belli. Bunu bugün de gösterdik. Daha iyi oyuncularımız olsa bu oyunu daha iyi oynayacağız. Transfere bakış açım performans değil, oyunu bir adım daha öne taşımak. Ayrıca ciddi sakatlıklarımız var, Savic'in durumu ortada, Antony kısa bir süre oynadı. Okay sakat, Baniya sakat, diğer oyuncular genç, bize en az 2 stoper lazım. Sağ bek ve sol bek alternatifimiz yok. Ayrıca kenar eksiğimiz var. Acil olarak bunlara ihtiyacımız var. Paramız olsa orta saha ve 10 numara isterim. Oyuncularımıza birşey olsa çok eksik kalacağız. Bu takım genç ve yeni kurulan bir takım. Sezon başında 20'ye yakın oyuncu gönderildi, kiralık verildi. Benim de şuan ayrılmasını istediğim oyuncular var. Transfere bakış açım oyunumuz bir adım daha yukarı taşımak" diye konuştu. - GAZİANTEP