Tekkeköy Belediyesi koruyucu maske üretiyor - Son Dakika

Tekkeköy Belediyesi koruyucu maske üretiyor

SAMSUN - Tekkeköy Belediyesi, korona virüsü nedeniyle artan maske ihtiyacını bir nebze olsun karşılayabilmek için harekete geçti.

İlçede belediyeye ait kurs merkezlerindeki halk eğitim kurslarının süreç nedeniyle kapatılmasıyla eğiticiler ve kursiyerleri bir araya getiren Tekkeköy Belediyesi tahsis ettiği atölyede gönüllülerin çabalarıyla günde bin adet maske üretiyor. Üretilen maskeler ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlara ve ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı vatandaşlar ve kurumlar önlemlerini artırırken, maske ve dezenfektan ürünlerine talep büyük bir artış gösterince, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar eğitim kültür merkezlerinde gönüllü eğitmen ve kursiyer kadınların sürece dahil edilmesiyle, bu ihtiyacı karşılamak için ücretsiz maske üretmeye karar verdi. Tekkeköy Belediyesi de bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte ilk etapta üretilen maskeleri Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar kendi elleriyle kamu kurum ve kuruluşlarına teslim etti. Her geçen gün artan talebi karşılamak için Tekkeköy Belediyesi üretimini iki katına çıkartmayı hedefliyor.

"Maskeleri kendi imkanlarımız ile üretiyoruz"

Rantçılara tepki gösteren ve belediyenin kendi imkanlarıyla maske üretimine başladığına değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bu zor süreci kendilerine fırsat sayan bazı insanlar rant, menfaat peşindeyken, ürünlere fahiş fiyatlar belirlerken, bizlerde fırsatçılara meydanı bırakmamak için kollarımızı sığadık ve kendi imkanlarımız ile maske üretmeye başladık" dedi.

"İnsanlarımızı düşünmeliyiz"

Projenin fikrini ortaya atan Başkan Togar, "Belediyemize ait kültür merkezlerinin korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılmasıyla boşta kalan eğitmenlerin ve kursiyerinde böyle bir zamanda devletimizin milletimizin yanında nasıl olabiliriz söylemi üzerine en çok ihtiyaç duyulan ve fahiş fiyatlarla satılan koruyucu maskelerden üretmeye karar verdik. Kurs merkezimizde gönüllü eğitmen ve kursiyerlerimiz ile maskelerimizi hijyenik ve tüm kurallara uygun bir şekilde ürettik. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyarcını karşılamak için ürettiğimiz koruyucu maskeleri yine tek tek kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttık. Bu projemiz herkesin çok hoşuna gitti ve her kesimden çok iyi tepkiler aldık" şeklinde konuştu.

"Ücretsiz ulaştırılıyoruz"

Tekkeköy Belediyesinin gönüllü kadınlara hem atölye imkanı, hem de malzemelerini sağlamasının ardından üretilen maskelerin ücretsiz olarak kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını ifade eden Togar, "Kültür merkezlerimizden faydalanan gönüllü kursiyerlerimiz ve bu eğitimleri veren öğretmenlerimiz güzel bir sinerji yakaladılar. Biz onların hepsini bir araya getirdik, şu anda burada ilk etapta bir mini bir atölye oluşturduk ve günde 1000 maske üretimi yapılıyoruz. Üretimini yaptığımız maskelerin sterilizasyonunu sağladıktan sonra, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediye çalışanlarımıza, 65 yaş üstü yaşlılarımıza ve kronik hastalarımıza, esnafımıza, pazarcılarımıza dağıttık" ifadelerini kullandı.