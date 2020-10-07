- Tekkeköy'de tabletsiz öğrenci kalmayacak - Son Dakika

- Tekkeköy'de tabletsiz öğrenci kalmayacak

07.10.2020 14:14

Tekkeköy'de tabletsiz öğrenci kalmayacak Tekkeköy Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi 100'den fazla öğrenciye tablet dağıtıldı Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar: "Bizim görevimiz ne kadar öğrenci varsa o sayıda tableti bulup, onlara ulaştırmaktır" İl Milli...

Tekkeköy'de tabletsiz öğrenci kalmayacak

Tekkeköy Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi 100'den fazla öğrenciye tablet dağıtıldı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar: "Bizim görevimiz ne kadar öğrenci varsa o sayıda tableti bulup, onlara ulaştırmaktır"

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen: "13 bin yavrumuzun uzaktan öğrenim araçlarından herhangi birine sahip olmadığını tespit ettik"

SAMSUN - Samsun'un Tekkeköy İlçe Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi 100'den fazla öğrenciye tablet dağıtıldı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçedeki tüm ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tekkeköy Belediyesi tarafından "Sınıf Tam Öğretmenim" projesi kapsamında uzaktan öğrenim materyalleri olmayan 100'den fazla öğrenciye tablet dağıtma etkinliği düzenlendi. 19 Mayıs Ortaokulu bahçesinde yapılan törende ilk etapta 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tabletleri dağıtıldı.

"Bizim görevimiz ne kadar öğrenci varsa o sayıda tableti bulup, ulaştırmaktır"

İlçede imkanı olmayan tüm öğrencileri bulup tableti ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bugün Tekkeköy 55 bin nüfusuyla Samsun'daki 17 ilçe içerisinde il dışından gerçek göç alan tek ilçe. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde bu yerleşimin katlanarak artması en büyük hayalimiz. İlçemizde 12 bine yakın öğrenci var. Yaklaşık 10 bin tane de ilkokul ve ortaokul öğrencimiz var. Bu 10 bin öğrenciden ekonomik şartlardan dolayı bilgiye ve teknolojiye ulaşamayan 700 kadar öğrenci olabilir. Rakamı önemli değil. Bizim görevimiz ne kadar öğrenci varsa o sayıda tableti bulup, ulaştırmaktır. Bu teknolojiye ulaşamayacak 600-700 öğrenciden bir evladınız vardır ki o evlat belki ülkenin değil ama bu ilçenin kaderini değiştirebilecek bir çocuktur. Eğer biz gidip o çocuğu bulup bu teknoloji ile desteklemez isek bu ilçenin geleceğini o evlat ıskalamaz, biz ıskalarız. Biz buna inanarak o evladımızı bulmak için tablet kampanyasına ilk start veren ilçe olduk. Bugün 100 öğrencimizi 2. etapta da özellikle ihtiyaç sahibi ve başarılı olduğunu öğretmen ve müdürlerimizin tespiti ile sayısı 600-700 de olsa bunların tamamına inşallah o tabletleri teslim etmek bizim görevimizdir" dedi.

"13 bin yavrumuzun uzaktan öğrenim araçlarından herhangi birine sahip olmadığını tespit ettik"

Bu zamana kadar 3 bin 500 adet tablet bağışı alarak öğrencilere ulaştırdıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise şunları söyledi:

"Ülke olarak uzaktan eğitime karşı en çabuk vaziyet alan ve ülkesinde çocukların eğitimini uzaktan yöntemle yapabilen 3-5 ülkeden birisiyiz. Bu anlamda ülkemizin imkanları ile hep birlikte gurur duymak durumundayız. EBA TV veba internet üzerinden EBA canlı dersleri devreye sokmam suretiyle mart ayından itibaren çocukları eğitime kavuşturmuş olduk. Uzaktan öğretim araçlarına sahip olamayan öğrencilerimizin varlığı bir vaka. Yaptığımız araştırmalar neticesinde ilimiz genelinde 13 bin yavrumuzun uzaktan öğrenim araçlarından herhangi birine sahip olmadığını ve bundan dolayı da uzaktan eğitimi sağlıklı bir şekilde alamadıklarını gördük. 1 ay önce başlattığımız proje ile de çocuklarımızın tamamına ulaşabilmenin gayretini gütmeye başladık. Şu ana kadar bizlere 3 bin 500 tablet bağışında bulunuldu. Bunları ihtiyacı olan yavrularımıza gönderdik. Bugün de ilk aşamada 100'den fazla ihtiyaç sahibi çocuğumuzu tabletle buluşturan Tekkeköy Belediyesine teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından öğrencilere yerli üretim olan tabletleri verildi.

- Tekkeköy'de tabletsiz öğrenci kalmayacak
- Tekkeköy'de tabletsiz öğrenci kalmayacak
- Tekkeköy'de tabletsiz öğrenci kalmayacak
- Tekkeköy'de tabletsiz öğrenci kalmayacak

Hasan Togar, Tekkeköy, Tablet, Atama, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Tekkeköy'de tabletsiz öğrenci kalmayacak - Son Dakika

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